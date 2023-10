Mads Mikkelsen zeigt sein Bösewicht-Gesicht am ZFF

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen ist mit Filmrollen wie dem Bösewicht «Le Chiffre» in «James Bond: Casino Royale» weltbekannt geworden. Für seinen neusten Film «The Promised Land» und sein Lebenswerk wird der Schauspieler am Zurich Film Festival mit einem «Golden Eye Award» ausgezeichnet. Der Schweizer Illustrierte verrät der 57-Jährige, was ihn an düsteren Filmrollen reizt und wie er sich danach wieder aufmuntert.

Emanuella Kälin