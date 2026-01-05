Maite Kelly sagt Schweiz-Auftritt ab

TV-Klausel im Vertrag

Sowohl das Open Air von Silbereisen als auch «Schlager uf'm Hof» finden am 6. Juni 2026 statt. Möglich macht diese Absage eine TV-Klausel im Vertrag. Sie erlaubt es Künstlern, bestehende Auftrittsverpflichtungen zugunsten eines grossen Fernsehformats zu verschieben oder abzusagen. Genau diese Klausel wird im Fall von Maite Kelly jetzt gezogen.