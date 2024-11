Wie war es, an der Baloise Session aufzutreten, wo schon so viele Musiklegenden gespielt haben?

Ehrlich gesagt, ich habe dann fast schon das Imposter-Syndrom, wo man sich fragt: «Hä? Was mache ich denn hier eigentlich unter all den Heroes?» Es ist krass, wer hier schon zu Gast war. Ich fühle mich sehr geehrt, an der Baloise Session sein zu dürfen – sogar bereits zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr, dass meine Musik hier in der Schweiz so gefeiert wird.