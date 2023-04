Marc Terenzi (44) hat angekündigt, dass er sich gegen die schweren Vorwürfe wehren wird, die kürzlich gegen ihn erhoben wurden. «Wie Ihr Euch wahrscheinlich vorstellen könnt, sind die jetzt öffentlich gewordenen unglaublichen und vollkommen haltlosen Vorwürfe gegen mich nicht spurlos an mir vorbeigegangen», schreibt er in einem Statement in einer Instagram Story. Da das Verfahren derzeit laufe, könne er zu Einzelheiten in der Öffentlichkeit keine Stellungnahme abgeben. «Mir ist es aber sehr wichtig unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise», schreibt Terenzi, der einen Anwalt eingesschaltet hat.