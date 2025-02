Marc Terenzi will sein Leben mit Glace auf die Reihe kriegen

Alle sind eingeladen, seine Glace zu probieren

Sein Glace-Business soll künftig einen grossen Teil seines Lebens bestimmen. Terenzi plant, sich mit einer Gelateria auf Mallorca selbständig zu machen. «Ich brauche eine Basis in meinem Leben, die ausserhalb des Showgeschäfts liegt», erklärt der Musiker. Er lädt seine Fans ein, ihn auf der Messe zu besuchen: «Wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei, unterhaltet euch mit mir, probiert die Sorten zum ersten Mal und sagt mir, was ihr denkt!»