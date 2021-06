Marie Nasemann verrät das Baby-Geschlecht

Überhaupt steht ihr der Sinn offenbar mehr nach ruhigen Momenten, als nach Party. So schreibt Marie: «Weil ich schon ein Kind habe, vergesse ich oft, mir bewusst Zeit für Baby Nummer 2 zu nehmen und dabei ist es so schön ein wenig Musik anzumachen, sich zu bewegen, das Baby zu wiegen, tief zu atmen und positive Gedanken in den Bauch zu senden.»