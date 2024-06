Kardashian trug historische Monroe-Robe

Bereits 2022 sorgte Kim Kardashian für Aufsehen, als sie in einem Originalkleid von Marilyn Monroe an der Met-Gala teilnahm – und es angeblich kaputt gemacht haben soll. Ein Teil des ikonischen Kleides, in dem Marilyn Monroe für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ‹Happy Birthday, Mr. President› gehaucht hatte, sei ruiniert worden, hiess es. Vorwürfe, die vom Privatmuseum Ripley's, dem die berühmte Robe gehört, zurückgewiesen wurden: «Dass Kim Kardashian das ‹Happy Birthday›-Kleid getragen hat, war heftig umstritten. Aber Fakt ist, dass sie das Kleidungsstück in der kurzen Zeit, in der sie es bei der Met-Gala getragen hat, in keiner Weise beschädigt wurde», hiess es in einer Mitteilung.