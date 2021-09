Mark Ronson & Grace Gummer: Stars gratulieren zur Hochzeit

Musikproduzent Mark Ronson, 46, und die US-Schauspielerin Grace Gummer, 35, Tochter von Meryl Streep, 72, haben geheiratet. Das gab Ronson an seinem 46. Geburtstag am 4. September in einem Instagram-Post bekannt. Zu einem Schwarz-Weiss-Hochzeitsfoto mit strahlender Braut schrieb er: «Aus dem Nichts hast du zweifellos das großartigste Jahr meines Lebens gemacht. Und ich bin sicher, ich habe 45 Jahre gebraucht, um der Mann zu werden, der deiner Liebe würdig ist.» Er hoffe, er verbringe jeden Geburtstag «bis zu meinem letzten Tag an deiner Seite. Und darüber hinaus. Für immer und ewig».