Martha Stewart betrog ihren Mann in den Flitterwochen

«Es war aufregend»

In ihrer Netflix-Dokumentation erinnert sich Martha Stewart an die Zeit mit ihrem Ex-Mann zurück und legt dabei ein pikantes Geständnis ab. Damals in den Flitterwochen habe sie den Dom von Florenz sehen wollen, doch ihr Gatte wollte sie nicht begleiten. «Er hatte kein Interesse daran, mit mir in den Dom zu gehen», erklärt sie im Film. So besuchte sie die Sehenswürdigkeit alleine, dann passierte es.