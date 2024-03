Er hat so gut wie alles gewonnen, was es in der Filmwelt zu gewinnen gibt. Ende Februar wurde Star-Regisseur Martin Scorsese (81) in Berlin mit dem «Honorary Golden Bear» für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Hinterher stellte sich der legendäre Regisseur den Fragen zu seinen fünf Jahrzehnten in Hollywood und outete sich als Fan von Filmfestivals, weil sie auch «unbekannteren Filmemachern mit verschiedenen Einstellungen eine Stimme in der Welt geben».