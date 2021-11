Marvel-Star Paul Rudd ist neuer «Sexiest Man Alive»

Trotz seines Aufstiegs zum Superstar besteht Rudd darauf, dass er zu Hause mit seiner Frau Julie, 53, mit der er seit 18 Jahren verheiratet ist, und den gemeinsamen Kindern Jack, 17, und Darby, 12, am glücklichsten ist. Darüber spricht er laut Instagram-Ankündigung in der Cover-Story. «Wenn ich an mich selbst denke, dann denke ich an mich als Ehemann und Vater, als wäre ich das», sagt er. «Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Das ist es, was ich am meisten mag.» Die Frau des Schauspielers war auch die einzige Person, der er im Vorfeld von seinem neuen Titel erzählte.