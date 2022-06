Massimo Sinató und Rebecca Mir lachen Trennungsgerüchte weg

Ganze sechs Wochen lang hatte Mir kein Foto mehr veröffentlicht, auf dem sie mit Massimo zu sehen ist. Statt auf Pärlibilder setzte die Ex-«GNTM»-Teilnehmerin und TV-Moderatorin auf Content, den sie auf Reisen präsentierte. Mal sehen wir Mir in Tulum, mal in Mexiko, dann in Amsterdam und in Cannes an der Côte d'Azur. Mal mit, mal ohne Kind – aber immer ohne Massimo.