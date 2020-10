Mit seinem Geständnis wagt McConaughey den Schritt an die Öffentlichkeit – es ist das erste Mal, dass er öffentlich von seinen Erlebnissen berichtet. Zuvor hatte er sich mit karitativer Arbeit bereits gegen sexuellen Missbrauch eingesetzt. So nahm er 2006 etwa an einem Programm seiner alten Universität in Texas teil. Nach Einbruch der Dunkelheit fuhr der Schauspieler Studentinnen und Studenten sicher ins Wohnheim zurück.