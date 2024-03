Seit Schweighöfer auf eigenen Füssen stehe, sei der Kontakt abgebrochen und er habe «nie wieder was von ihm gehört». Schweiger erwähnte die zerbrochene Freundschaft, als er zu den Vorfällen am Dreh von «Manta, Manta – Zwoter Teil» befragt wurde. Damals enthüllte der «Spiegel», dass Schweiger ein Alkoholproblem hatte, betrunken am Set erschien und handgreiflich gegenüber Mitarbeitern wurde.