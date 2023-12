Neue Rolle in Biopic

Matthias Schweighöfer outet sich als Schweiz-Fan

Am 21. Dezember läuft das neue Biopic über die berüchtigte Band Milli Vanilli in den Kinos an. In «Girl You Know It's True» mimt Matthias Schweighöfer den Produzenten Frank Farian. Mit der Schweizer Illustrierten sprach er über die Rolle, seine Liebe zur Schweiz und seine Pläne für Weihnachten.