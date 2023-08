Matthias Schweighöfer spricht über Beziehung zu Freundin Ruby O. Fee

Denn eigentlich wirkt Matthias Schweighöfer immer wie der absolute Sonnenschein, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals Probleme in seinem Leben hatte, wenn er einen angrinst. Und das soll wohl auch so bleiben, denn wie er Barbara Schöneberger erzählt, machen er und Freundin Ruby «so Paartherapie» wie er es ausdrückt. Und das wohl präventief, um künftigen Probleme in der Beziehung vorzubeugen. Denn er sei «high energetic», wie er sagt, also immer voller Energie und Ruby nehme alles etwas gelassener. Schweighöfer vergleicht die Beziehung mit einer Treppen-Metapher. Während er schnell ganz nach oben renne, nehme sich die 27-Jährige Zeit, schaue sich links und rechts noch alles an. Und so sehr Ruby auch begeistert sei von Matthias' Tempo und seiner Energie, hat sie trotzdem einen Wunsch: «Sie sagt dann: ‹Vielleicht können wir auch mal ein paar Stufen gemeinsam gehen›», zitiert Schweighöfer seine Liebste.