Mega-Verwirrung um Auftritt von Nenas Sohn

Die frappante Ähnlichkeit löst im Netz wilde Spekulationen aus. Da die Parallelen so verblüffend sind, vermuten einige Fans sogar, Sakias bewegte in der Show nur die Lippen. «Sakias singt Playback und in Wirklichkeit singt versteckt Xavier Naidoo hinter der Bühne», vermutet ein Fan auf X. Sakias soll also nur Postbote für neue Musik des in Verruf geratenen Soulsängers sein? Eine wilde Theorie.