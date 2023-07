Der zuständige Tätowierer postete ein Bild des neuen Tattoos, bei dem der Name ihres Ex-Mannes nun nicht mehr zu erkennen ist. Dazu schreibt er: «Ich konnte das alte Tattoo komplett unter der neuen Schlange und den Blumen verstecken, die sie haben wollte ... Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die mir das Tätowieren gegeben hat, und für all die coolen Leute, die ich auf meinem Weg getroffen habe». Zum Schluss bedankt er sich bei Fox für das Vertrauen.