«Mein Gesicht sieht inzwischen aus wie ein versohlter Hintern»

Gibt es etwas im Leben, was Ihnen persönlich Angst macht?

Der Gedanke, dass es eine andere Dimension geben könnte, in der Geister existieren. Ich habe nie an so etwas geglaubt, bis ich eines Nachts in einem Schloss in England einem Gespenst begegnet bin. Und bevor Sie fragen: Nein, ich war stocknüchtern!