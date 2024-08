In Bern aber, «einer Traumstadt», wie Koller schwärmt, startete sie nach ihrem Schauspielstudium an der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst ihre Karriere, begeisterte am dortigen Stadttheater von 1964 bis 1966 in Operetten wie «Die lustige Witwe» oder «Gräfin Mariza» das Publikum. 1965 zierte die damals 26-Jährige gar die Titelseite der Schweizer Illustrierten. «Das hat mir unglaublich weitergeholfen», erinnert sie sich. Koller stieg zur «Operetten-Königin» auf, stand in den 1970er-Jahren im Zürcher Opernhaus an jeweils drei Abenden pro Woche in «My Fair Lady» auf der Bühne, dem erfolgreichsten Musical aller Zeiten – und zeitweise besass sie gar eine eigene Wohnung in Arlesheim BL.