«Mein Mann Fedez hat mich die ganze Ehe lang betrogen»

In einem langen Statement erklärte die 36-Jährige, sie habe in den vergangenen Monaten geschwiegen, um sich und ihre Familie zu schützen. Nun wolle sie aber nicht länger den Mund halten. «Ich habe sieben Jahre lang eine Beziehung geführt, in der ich bedingungslos und mit ganzem Herzen geliebt habe», schreibt Ferragni. Sie habe auch dann weitergeliebt, als es viele Gründe gegeben hätte, aufzugeben.