«Mein Vater sollte im Gefängnis sein»

«Mein Vater und alle, die an dieser Vormundschaft beteiligt sind, einschliesslich meines Managements ... sollten im Gefängnis sein», sagte Britney Spears Berichten zufolge in der Erklärung vor der Richterin Brenda Penny in Los Angeles. «Ich habe der Welt gesagt, dass ich glücklich und in Ordnung bin», erklärte die 39-Jährige demnach weiter. «Ich habe gelogen. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend. Und ich bin deprimiert. Ich weine jeden Tag.»