Meine Begegnungen mit Robert Redford

Der Schauspieler wird am 18. August 1936 im kalifornischen Santa Monica geboren, wächst mit einem Halbbruder in einfachen Verhältnissen auf. Er besucht die Highschool in Los Angeles und bekommt – als begabter Baseballspieler – ein Stipendium an der University of Colorado Boulder. Im selben Jahr stirbt seine Mutter, seine schulischen Leistungen nehmen rapide ab. Weil der Teenager zu oft zu tief ins Glas schaut, verliert er sein Stipendium. Er hält sich mit Jobs auf Ölfeldern um Los Angeles über Wasser. Später sagt er: «Ich war nicht traurig, dass ich mit achtzehn vom College geflogen bin. Ich ahnte immer, dass ich das Wesentliche durch das Reisen lernen würde.»