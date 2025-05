«Meine Frau hielt mich für einen Psycho»

Der Berliner Bestsellerautor Sebastian Fitzek (53) nimmt in seinem neuesten Buch «Horror-Date: Kein Thriller (Obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft)» die Tücken von Dating amüsant unter die Lupe. Seine Hauptfigur Raphael, der unheilbar krank ist, meldet sich in der Geschichte bei einem Dating-Portal für Menschen mit «überschaubarer Lebenserwartung» an und hat seine liebe Mühe beim Kennenlernen von potenziellen Partnerinnen.