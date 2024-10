Was haben Sie für einen Spitznamen?

In der Grundschule wurde ich immer Fitzi genannt. Mit dem Wechsel in die Oberschule änderte sich dies, und alle nannten mich Fitzek. Ich hatte eine Schülerband. Als wir nach einem Bandnamen gesucht haben, kamen wir auf Fitzekk – mit Doppel-K, warum auch immer. Mir hat das nie so gut gefallen, ehrlich gesagt, weil ich den Namen nicht so toll fand, aber ich wurde von kaum jemandem mit Vornamen angesprochen. Später, als ich beim Radio war, haben sie alle Seb zu mir gesagt. Das hält sich heute noch.