Inwiefern?

Ich war zehn Jahre lang in einer Ehe, in der ich kontrolliert und von Familien und von Freunden isoliert wurde. Ich bin so tief gefallen, dass ich an Selbstmord dachte. Aber ich habe es geschafft, da herauszukommen. 2017 schrieb ich mein Buch «Brutally Honest» über meine Erfahrungen – zu einer Zeit, als kaum jemand über Gewalt gegen Frauen und Missbrauch sprach. Jede dritte Frau ist davon betroffen. Ich dachte damals, das Buch könnte meine Karriere ruinieren, aber es wurde zu meiner Mission, anderen Frauen zu helfen.