Der erste Job: Modeln. Und zwar schon während ihrer Kindheit in Slowenien. Melanias Mutter arbeitete als Modellbauerin für ein Kinderbekleidungs-Unternehmen, und für dieses nahm Klein Melania bereits an Fasionshows teil, trat in Werbungen auf. Mit 18 Jahren unterschrieb sie bei einer Modelagentur in Mailand ihren ersten Vertrag, mit 25 zog sie schliesslich nach New York City, um ihre Karriere weiterzuverfolgen.