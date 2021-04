Melania zeigt sich mal wieder an der Seite von Donald Trump

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (74) hat einen Oster-Gottesdienst in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida besucht. An seiner Seite: Gattin Melania (50). Das berichtet unter anderem das US-Magazin «People». Seit sie Washington und das Weisse Haus verlassen haben, verbringen Trump und die frühere First Lady die meiste Zeit auf ihrem Luxusanwesen Mar-a-Lago, wo das Paar nun dauerhaft lebt. Auch ihre Büros haben sie dort eingerichtet.