Melanie C: Ist das Spice Girl wieder Single?

Ihren musikalischen Durchbruch feierte Melanie C mit den 1994 gegründeten Spice Girls. Mit Millionen von verkauften Tonträgern und Hits wie «Wannabe», «Stop» oder «Spice Up Your Life» wurden die Mitglieder der Gruppe zu Ikonen. 1998 begann Chisholm als Melanie C eine erfolgreiche Solokarriere.