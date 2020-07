Wie kann ich meinem Angehörigen helfen, der an der bipolaren Störung leidet?

Das Wichtigste ist, dass man einen guten Therapeuten findet und dem Betroffenen klarmacht, dass man an seiner oder ihrer Seite ist. Es ist für die meisten gut zu wissen, dass ihre Angehörigen die Diagnose und die Therapie mittragen. So wird auch viel häufiger eingewilligt, sich in Behandlung zu begeben. Angehörige von Betroffenen müssen sich aber auch im Klaren sein, dass sie dem Erkrankten unverständlich mitteilen sollten, wo ihre Grenzen liegen. Dass manische und depressive Phasen für sie nur schwer auszuhalten sind. Das hilft den Patienten dabei, an ihrer Krankheit zu arbeiten. Bei Menschen wie Britney Spears, die so viele Bewunderer haben, ist das alles natürlich ungleich schwieriger. Ihr Umfeld hat ein Interesse daran, dass sie manisch angetrieben ist. Ausserdem wird es genug Leute geben, die sie in ihrer Manie bestärken und sie dann besonders toll finden. Eine manische Stimmung ist ansteckend. Da ist ein Beistand natürlich sehr hilfreich. Aber wie aktuell von Britney Spears offensichtlich wurde, leidet sie unter der Beistandschaft, denn sie ist ja nur phasenweise darauf angewiesen. Geht es ihr gut, wäre sie vermutlich selber in der Lage, sich um ihre Finanzen und Administration zu kümmern. Das geht vielen Bipolaren so.