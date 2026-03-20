Michael B. Jordans bewegender Weg zu seinem ersten Oscar

Durchbruch in Hollywood

Beruflich läuft es für den bekennenden Workaholic schon Jahre zuvor hervorragend. Mit dem Blockbuster «Creed» wird er 2015 einem internationalen Publikum bekannt. Als Boxer Adonis Creed glänzt er an der Seite von Rocky-Legende Sylvester Stallone (79). Jordan sei «unglaublich talentiert», schwärmt Stallone über seinen Co-Star, die Zusammenarbeit mit ihm sei «fantastisch» gewesen. In der Rolle des aufstrebenden Boxtalents zeigt der heute 39-Jährige jene Mischung aus Härte und Verletzlichkeit, die seine Figuren so besonders macht. Auch im Marvel-Hit «Black Panther» (2018) überzeugt er als Bösewicht mit persönlichen Dämonen – ein Motiv, das sich bis zu seiner gefeierten Doppelrolle in «Sinners» wiederfindet.