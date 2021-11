Bigi Jackson, 19, Sohn der verstorbenen Musiklegende Michael Jackson, 1958-2009, hat sich seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Montag, 1. November 2021, war er in einem Beitrag von «Good Morning Britain» zu sehen. Der Clip entstand anlässlich der alljährlichen Halloween-Party «Thriller Night», die Bigis Bruder Prince Jackson, 24, in Zusammenarbeit mit der Heal Los Angeles Foundation veranstaltet.