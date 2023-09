Jackson sprach 1993 über seine Krankheit

In einem Interview mit Oprah Winfrey (69) sprach Michael Jackson 1993 über seine Krankheit, ohne das Wort Vitiligo zu verwenden. «Ich habe eine Hautkrankheit, die die Pigmentierung meiner Haut betrifft. Das ist etwas, was ich nicht ändern kann», sagte der Superstar damals. Dass er Make-up verwendete, um die verbliebenen dunklen Hautpartien zu überdecken, räumte er ein. Bleichungsmittel will er aber nicht genutzt haben.