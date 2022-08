Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges

Der russische Friedensnobelpreisträger gilt als wichtiger Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Unter seiner Führung wurden in den 80er Jahren wichtige Verträge bezüglich atomarer Abrüstung mit den USA geschlossen. 1989 hat der Politiker die Deutschen zur Wiedervereinigung ermutigt. Im Jahr 1990 wurde er für seine Reformen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ein Jahr später trat er als Präsident der Sowjetunion zurück, kurz darauf löste sich der Staat auf. Gorbatschow schrieb danach noch zahlreiche Bücher und setzte sich mit seiner Stiftung unter anderem für demokratische Werte in Russland ein. In seiner Heimat war er allerdings auch umstritten, viele sahen in ihm den Totengräber der Sowjetunion.