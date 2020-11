Michelle Obama war gegen Präsidentschaftskandidatur

Es ist nicht das erste Mal, dass die Obamas in Büchern persönliche Einblicke in ihr Leben gewähren. So beschrieb Michelle in ihrer Autobiografie «Becoming» einen prägenden Lebensabschnitt Ende der 1990er-Jahre, als Barack Obama noch Abgeordneter in Illinois war. Zu jenem Zeitpunkt wollte das Paar unbedingt eine Familie gründen. «Schwanger werden war meine Mission», verriet Michelle. Doch auf natürlichem Wege wollte es nicht klappen. Nach einer Fehlgeburt unterzog sie sich einer künstlichen Befruchtung.