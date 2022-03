Mick Schumacher erleidet schweren Unfall

Gestern Samstag hat Mick Schumacher (23) in Saudi-Arabien einen schweren Unfall erlitten. Während der Qualifikation zum Grossen Preis von Saudi-Arabien krachte der 23-Jährige mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenabgrenzung. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (53) wurde auf dem Stadt-Rennstrecke von Dschidda in seinem Rennauto zunächst quer über die Strecke geschleudert und kam dann im schwer beschädigten Auto zum Stillstand.