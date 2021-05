«Mir ging's tatsächlich richtig schlecht»

Auch warum Gercke die Ansteckung bisher nicht öffentlich gemacht hat, erklärt sie in der Dokumentation. «Ich hatte Angst, dass die Leute denken, dass ich unvorsichtig war.» Sie habe sich während einer Zeit angesteckt, in der sie und ihr Partner sowieso in Quarantäne waren. Deshalb wisse sie auch nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte: «Es ist so verrückt. Ich kann es mir einfach nicht erklären, wo ich mich angesteckt haben könnte.» Mittlerweile ist sie aber längst wieder genesen.