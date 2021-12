Zuletzt standen sie für die Amazon-Prime-Video-Show «LOL: Last One Laughing» von Michael Bully Herbig, 53, gemeinsam vor der Kamera. Jetzt muss Carolin Kebekus, 41, den Verlust ihres Kollegen Mirco Nontschew (1969-2021) verkraften. Der Comedy-Star verstarb überraschend im Alter von nur 52 Jahren in Berlin. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Kebekus, dass sie den «RTL Samstag Nacht»-Star als einen «der grössten Komiker Deutschlands» in Erinnerung behalten werde.