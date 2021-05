Mirja du Mont: Hautkrebs wurde in einer OP entfernt

Bei Mirja du Mont wurde Hautkrebs diagnostiziert, wie die 45-Jährige in einer Instagram-Story schrieb. In der vergangenen Woche sei sie bei der Vorsorge gewesen, «da ich am Bauch eine veränderte Hautstelle entdeckt habe». Nach einer Probeentnahme wurde bei du Mont weisser Hautkrebs festgestellt. «Es war ein lokales Basaliom, welches sich nach der Entfernung nicht weiter im Körper ausbreitet», erklärte sie weiter.