Ihr Vater ist türkischer Botschafter in Kiew

Laut dem Verband Miss World überzeugte Bilgen die Jury mit ihrer finalen Rede: «Ich bin eine Doktorin, aber ich bin auch eine türkische Frau, also will ich die Stimme der Frauen bei Miss World sein.» Kritiker unterstellen ihr hingegen, den Titel nur wegen ihres familiären Hintergrundes erhalten zu haben. Ihr Vater ist derzeit türkischer Botschafter in Kiew.