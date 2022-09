Es ist offiziell: Leonardo DiCaprio ist mit Gigi Hadid zusammen

Die Beziehung hat ihre Freunde überrascht

In der Vergangenheit tauchten immer wieder Paparazzi-Fotos von Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio auf, zuletzt wurden sie turtelnd in New York gesichtet. «Leonardo ist definitiv hinter Gigi her», hiess es damals aus seinem Freundeskreis. Derselbe bestätigt nun gegenüber dem US-People-Portal «Us Weekly»: «Ja, sie sind ein Paar!». Leo sei hin und weg von seiner neuen Freundin: «Er findet sie natürlich wunderschön, aber hält sie auch für eine kluge und coole Person, die eine sehr kultivierte und gebildete Einstellung zum Leben hat», so die Quelle. Der Schauspieler und das Model hätten viele gemeinsame Freunde, die sich über die Beziehung freuen, viele seien aber auch ziemlich überrascht gewesen. Den Grund dafür gibt das plauderfreudige Umfeld nicht an – ob es an Gigis Alter liegt?