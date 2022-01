Mit Betty White stirbt das letzte «Golden Girl»

Die Worte «Thank you for being a friend ...» aus der Titelmelodie zur Serie «Golden Girls» könnte heute nicht besser passen: Sie war nämlich nicht nur die herzige und etwas naive Seele in der Serie rund um vier Seniorinnen und ihre WG, sie war definitiv auch eine gute Freundin. Jetzt ist Betty White aber für immer verstummt. Das letzte lebende «Golden Girl» ist am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben. Laut dem US-Promiportal «TMZ» starb die Schauspiel-Ikone am Freitagmorgen in ihrem Zuhause.