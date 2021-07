Mit diesen Megastars feiert Barack Obama seinen 60. Geburtstag

Barack Obamas 60. Geburtstag steht an, am 4. August ist es so weit. Und offenbar plant der ehemalige US-Präsident eine grosse Party auf seinem 10-Millionen-Euro-Anwesen auf Martha's Vineyard. Zu den eingeladenen Gästen sollen laut der Seite «thehill.com» einige sehr prominente Persönlichkeiten gehören. Es werde ein «grosses» Fest, wird ein Insider zitiert. Die Besucher der Feier werden angeblich gebeten, zuvor einen Corona-Test zu machen.