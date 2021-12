Es gibt kaum jemanden, der «Castaway-»Star Tom Hanks, 65, nicht mag. Sollten Sie selbst Tom heissen und mit etwas Glück noch einen weiteren Tom in ihrem Weihnachtskreis wissen, kommt Ihnen dieser «Dad Joke» vielleicht gelegen. In einer Late Night Show verriet Hanks, wie er während der Oscars 1998 neben Hollywood-Ikone Tom Selleck, 76, am Pissoir stand – und ihn folgendermassen auf die Namens-Doppelung hinwies: «Sieht aus, als seien wir zwei pinkelnde Toms!», scherzte Hanks damals. Der Witz ist im deutschen Sprachgebrauch allerdings nur halb so lustig: «Peeing Tom» weist im Original auf den englischen Begriff «Peeping Tom» hin – was soviel bedeutet wie ein Mann, der gerne Frauen beim Entkleiden beobachtet. Well played, Tom!