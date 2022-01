Prominenten das Skifahren beizubringen, erfordere Geduld. «Angefangen habe ich mit Modeschöpfer Valentino. Er hatte es zuvor schon mit acht anderen Skilehrern versucht.» Marmet hielt durch, 18 Jahre. Eines Tages habe ihm Valentino zugeflüstert: «Ich habe eine sehr wichtige Kundin für dich, aber du musst zuerst eine vertrauliche Vereinbarung unterschreiben.» Marmet grummelt: «Was zum Teufel soll das?» Eines Tages bekommt er per Post einen Brief und erfährt den Namen seiner mysteriösen Auftraggeberin: Madonna. Er ruft Valentino in Italien an: «Ich werde sagen, dass ich nicht unterschreibe. Dafür schätze ich meine Freiheit zu sehr!» So ist er, Ernest Marmet, ehrlich und gradlinig.