Mit ihrem Kleid sorgt Kate für einen Gänsehaut-Moment

Auch wenn sie noch nicht britisches Staatsoberhaupt ist: Königin der Herzen ist Herzogin Kate, 39, schon jetzt! Das stellte die Frau von Prinz William, 38, bei einem Treffen im Palace of Holyroodhouse unter Beweis, bei dem sie ein ganz besonderes Gegenüber hatte: Mila Snedden. Die fünfjährige Britin ist an Leukämie erkrankt und einer der Stars in dem von Herzogin Kate ins Leben gerufenen Fotobuch «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020».