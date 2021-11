Persönliches: Der Comedian hatte es nicht immer einfach in seinem Leben. Schon in der Schule soll er eine schwierige Zeit gehabt haben. Sein Vater, Scott Davidson, war als Feuerwehrmann tätig und verstarb beim Terroranschlag auf das World Trade Center in New York im Jahre 2001. Daraufhin besuchte Pete eine Therapie. Den Schicksalsschlag verarbeitet er noch immer auf der Bühne.