Mit Messi zieht gleich eine ganze Rasselbande nach Paris

Nur zwei Tage nach seinem tränenreichen Abschied in Spanien erschien Messi gut gelaunt in Paris. Bis über meine Ohren strahlte der Argentinier, die Vorfreude auf das neue Abenteuer stand ihm ins Gesicht geschrieben. «Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel meiner Karriere in Paris zu beginnen», wurde er in einer Mitteilung des Fussballklubs zitiert. Die Motivation dürfte auch daher rühren, dass Messi bei PSG rund 43 Millionen Franken jährlich einstreicht – netto, versteht sich.