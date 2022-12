Von 2014 bis 2019 kam dann die erste grosse Rolle in der Serie «Jane the Virgin» in der Jenna die jüngere Version der Protagonistin Jane spielt und damit eine immer wiederkehrende Rolle hat. Wie viele junge Schauspielerinnen und Schauspieler fand sich Jenna Ortega auch in den Studios von Disney wieder und erhielt dort die Rolle der Harley Diaz in der Sitcom «Stuck in the Middle» – eine Rolle, die ihr nicht so fremd gewesen sein dürfte. Jenna Ortega spielt dort nämlich die Tochter einer Familie mit sieben Kindern und ist selbst das mittlere Kind. Mit fünf Geschwistern in Wirklichkeit und selbst Nummer vier hat Jenna sich bestimmt gut in diese Rolle hinein fühlen können, denn in gewisser Weise spielte sie sich selbst. Kein Wunder, erhielt sie für die Rolle den «Imagine Award» – obwohl wahrscheinlich nicht viel Vorstellungskraft für sie nötig war, um in den Charakter zu schlüpfen.