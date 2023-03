78'000 Menschen folgen dem Chateau Falconview auf Instagram – mehr als sich viele Hobby-Influencer wünschen könnten. Und die Follower bekommen einiges zu sehen. Tonnenweise Marmor müssen verbaut worden sein, mit seinen meterhohe Säulen erinnert das Gebäude an einen griechischen Tempel und bei der Menge an weisser Farbe, die in und am Haus verstrichen wurde, könnte sich ein normales Malergeschäft gleich zur Ruhe setzen. Überhaupt dominieren in Pleins Château helle Töne. Weiss, Beige, Crème – bei Tageslicht braucht man ziemlich sicher eine Sonnenbrille, wenn man durch die Hallen wandelt.